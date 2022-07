Il chiarimento tra Conte e Draghi è saltato | appuntamento a mercoledì prossimo a Palazzo Chigi

Pubblicità

FoglioParide : RT @FoglioParide: Il rinvio dell'incontro 'chiarimento' tra Draghi e Conte a mercoledì pomeriggio, denota che se Conte tenesse il punto (no… - FoglioParide : Il rinvio dell'incontro 'chiarimento' tra Draghi e Conte a mercoledì pomeriggio, denota che se Conte tenesse il pun… - ilgiornale : Sui social è diventato virale il video di un botta e risposta avvenuto sul palco tra Elodie e la coach di Amici. Il… - globalistIT : - iosonofil : È stato rinviato a mercoledì alle 16.30 l’incontro chiarificatore tra Mario #Draghi e Giuseppe #Conte. Fissato vene… -

Mario Draghi e Giuseppe Conte non si incontreranno oggi, per confrontarsi sulla vicenda resa nota dal sociologo De Masi nei giorni scorsi. Secondo De Masi, vicino ai 5 Stelle, Grillo gli avrebbe ...13.50 Governo, saltaDraghi - Conte Rinviato l'incontro 'chiarificatore'il premier Draghi e il leader M5S Conte, dopo le tensioni con il premier e la scissione di Di Maio dal Movimento Il faccia a faccia ...Salmo attacca Selvaggia Lucarelli, la giornalista risponde per le rime: il botta e risposta divide i fan. Dissing in piena regola tra Salmo e Selvaggia Lucarelli! Il rapper sardo e la nota giornalista ...Mario Draghi e Giuseppe Conte non si incontreranno oggi, per confrontarsi sulla vicenda resa nota dal sociologo De Masi nei giorni scorsi. Secondo De Masi, vicino ai 5 Stelle, Grillo gli avrebbe confe ...