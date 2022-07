Gianna Prandi nel monologo “Anna Cappelli” | un classico moderno di Annibale Ruccello

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 luglio 2022) «Tonino… Tonino… da che parte posso cominciare? Dal cervello, eh? Anche perché quello credo che non è mai stato mio, altrimenti non avresti potuto nascondermi tutti i tuoi progetti. Ah, cominciamo dal cuore? Dal cuore, dici?… Ma chissà dove abitano i sentimenti!» Sentimenti, paure, fragilità, condizionamenti della società: sono questi gli ingredienti primari del”, undi un grande autore,. Dopo il significativo successo dell’anteprima nazionale, andata in scena il 21 maggio scorso al Teatrodi Latina, lo spettacolo sarà replicato il 7 luglio alle ore 21.30 nella prestigiosa cornice estiva della 28ª edizione del Festival I solisti del Teatro, presso i Giardini della Filarmonica di ...