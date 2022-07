Francia, ricorso in Cassazione contro no a estradizione ex terroristi rossi. Cosa succede adesso (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – La procura generale di Parigi ha deciso di ricorrere in Cassazione contro il diniego all’estradizione dei dieci ex terroristi rossi. La scorsa settimana difatti, i giudici della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi avevano negato l’estradizione in Italia degli ex militanti di estrema sinistra, tra cui il già Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia poiché considerato uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi. Oltre a Pietrostefani, che non era presente in aula per motivi di salute, gli altri ex terroristi “salvati” dalla Corte d’Appello parigina sono: Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli (66), Marina Petrella (67), Sergio Tornaghi (63), Maurizio Di Marzio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – La procura generale di Parigi ha deciso di ricorrere inil diniego all’dei dieci ex. La scorsa settimana difatti, i giudici della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi avevano negato l’in Italia degli ex militanti di estrema sinistra, tra cui il già Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia poiché considerato uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi. Oltre a Pietrostefani, che non era presente in aula per motivi di salute, gli altri ex“salvati” dalla Corte d’Appello parigina sono: Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli (66), Marina Petrella (67), Sergio Tornaghi (63), Maurizio Di Marzio ...

