F1, la strategia della Ferrari apre una discussione: si pensa più alle vittorie di tappa o al sogno del titolo? (Di lunedì 4 luglio 2022) Come si sa, è molto più facile parlare a bocce ferme, piuttosto che nel bel mezzo delle fasi concitate di una gara, ma quanto accaduto ieri a Silverstone ha fatto partire una ridda di polemiche che merita una analisi accurata. Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, la Ferrari si è ritrovata in una situazione particolare. Da un lato Carlos Sainz euforico, com'è normale che sia, per la sua prima vittoria in carriera, dall'altra Charles Leclerc quanto mai arrabbiato per un quarto posto veramente beffardo dal suo punto di vista. Per capire quando tutto è deflagrato non servono sforzi particolari. Si tratta, ovviamente, del momento nel quale la direzione gara ha deciso l'ingresso della Safety Car per lo stop di Esteban Ocon. La Ferrari, che in quel momento veleggiava con Charles ...

