Due donne uccise da uno squalo nel Mar Rosso (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella località di Sahl Hashish due donne di cui non si conosce la nazionalità, stavano nuotando al largo nel mar Rosso quando uno squalo le ha uccise. Tragedia nel Mar Rosso: due donne uccise da uno squalo È stata aperta un’indagine per indagare sulla dinamica dell’incidente per determinare le circostanze della morte di due turiste. La notizia arriva direttamente dal ministro dell’ambiente egiziano Yasmine Fouad. Sono state vietate tutte le attività nel luogo e nel circondario dove ha avuto luogo l’accaduto. Sui social è stato diffuso un video di quanto è successo, ma ancora non è attendibile perché bisogna accertare data e ore. Il video riprende una nuotatrice in difficoltà che da un momento all’altro sparisce in una chiazza di sangue. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella località di Sahl Hashish duedi cui non si conosce la nazionalità, stavano nuotando al largo nel marquando unole ha. Tragedia nel Mar: dueda unoÈ stata aperta un’indagine per indagare sulla dinamica dell’incidente per determinare le circostanze della morte di due turiste. La notizia arriva direttamente dal ministro dell’ambiente egiziano Yasmine Fouad. Sono state vietate tutte le attività nel luogo e nel circondario dove ha avuto luogo l’accaduto. Sui social è stato diffuso un video di quanto è successo, ma ancora non è attendibile perché bisogna accertare data e ore. Il video riprende una nuotatrice in difficoltà che da un momento all’altro sparisce in una chiazza di sangue. Il ...

