(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Parole vergognose e inaccettabili. Leggere che il deputato 5 Stelleabbia definito in Aula alla Camera Sabrina Alfonsi ‘assessore a cosa nostra' è inqualificabile. Ora il Movimento deve intervenire per condannare questa affermazione e spiegare se ne prende nettamente le. Credo poi che Sabrina debba valutare se sia il caso di non lasciare cadere nel vuoto questa vicenda e considerare la possibilità di sporgere querela. E' arrivato il momento di dire basta all'uso di questo linguaggio nello scontro politico”. Così la deputata democratica Marianna

TV7Benevento : Dl Aiuti: Madia (Pd), 'Zolezzi inaccettabile, M5S prenda distanze' - -

Dl Aiuti: Madia (Pd), 'Zolezzi inaccettabile, M5S prenda distanze' Roma, 4 lug. "Parole vergognose e inaccettabili. Leggere che il deputato 5 Stelle Zolezzi abbia definito in Aula alla Camera Sabrina Alfonsi 'assessore a cosa n ...