Dario Franceschini, il tessitore del rapporto con M5s che deve fare i conti con Conte disarcionato (Di lunedì 4 luglio 2022) "Ricordi sbocciavano le viole Con le nostre parole Non ci lasceremo mai Mai e poi mai…". Belli i tempi dell'amore intenso e bruciante, come cantava Fabrizio De Andre. Ed ora che tutto è un po' ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 luglio 2022) "Ricordi sbocciavano le viole Con le nostre parole Non ci lasceremo mai Mai e poi mai…". Belli i tempi dell'amore intenso e bruciante, come cantava Fabrizio De Andre. Ed ora che tutto è un po' ...

Pubblicità

mickycaruso : RT @RaffaAngela: Se Dario Franceschini già delegato provinciale del giovanile della Democrazia Cristiana nel 1975… Se Marco Follini già seg… - 68Ferrazzi : RT @LaVeritaWeb: Il dem Dario Franceschini, con il supporto di qualche alto prelato, parla di ius scholae come battaglia di civiltà. Ma l’u… - ilPontormo : RT @LaVeritaWeb: Il dem Dario Franceschini, con il supporto di qualche alto prelato, parla di ius scholae come battaglia di civiltà. Ma l’u… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Il dem Dario Franceschini, con il supporto di qualche alto prelato, parla di ius scholae come battaglia di civiltà. Ma l’u… - Ettore79597694 : RT @LaVeritaWeb: Il dem Dario Franceschini, con il supporto di qualche alto prelato, parla di ius scholae come battaglia di civiltà. Ma l’u… -