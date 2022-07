Consenso sindaci de “Il Sole 24 Ore”, il sindaco di Avellino è ultimo (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il Sole 24 Ore” ha presentato la nuova edizione del Governance Poll. Indagine annuale svolta da Noto Sondaggi per il quotidiano di Confindustria che analizza l’indice di gradimento per le fasce tricolori. L’ultimo posto – il 78esimo – vede in condominio il sindaco di Siena Luigi De Mossi, Gianluca Festa di Avellino e Carlo Maria Salvemini di Lecce. Il sindaco più popolare per la Governance Poll 2022 è risultato quello di Venezia, Luigi Brugnaro col 65% (era stato eletto col 54%). Dopo di lui Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (64%), il barese Antonio Decaro (62%) e il milanese Beppe Sala (60%). Secondo Antonio Noto, “il leader più apprezzato è manager e politico“. Tant’è che il giornale rosa si pone anche questa domanda: “Vuoi vedere che il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il24 Ore” ha presentato la nuova edizione del Governance Poll. Indagine annuale svolta da Noto Sondaggi per il quotidiano di Confindustria che analizza l’indice di gradimento per le fasce tricolori. L’posto – il 78esimo – vede in condominio ildi Siena Luigi De Mossi, Gianluca Festa die Carlo Maria Salvemini di Lecce. Ilpiù popolare per la Governance Poll 2022 è risultato quello di Venezia, Luigi Brugnaro col 65% (era stato eletto col 54%). Dopo di lui Marco Fioravanti di Ascoli Piceno (64%), il barese Antonio Decaro (62%) e il milanese Beppe Sala (60%). Secondo Antonio Noto, “il leader più apprezzato è manager e politico“. Tant’è che il giornale rosa si pone anche questa domanda: “Vuoi vedere che il ...

