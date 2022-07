Arriva la birra prodotta con le acque di scarico | dal wc alla pinta?

(Di lunedì 4 luglio 2022) A Singapore sembrano aver preso sul serio il detto 'unire l'utile al dilettevole'. Dal 2003, infatti, è in corso un programma governativo per trattare ledichiamato NEWater. Ma la ...

Pubblicità

sergioortolano : Da Singapore arriva la birra prodotta con acque di scarico - AlessandroLod18 : RT @steffisa00: @Tommasinoc …(segue) Roma un dolore ed una sozzezza che arriva da lontano: 2017, giardini piazza Vittorio, 10 del mattino s… - steffisa00 : @Tommasinoc …(segue) Roma un dolore ed una sozzezza che arriva da lontano: 2017, giardini piazza Vittorio, 10 del m… - birraBUZZ : RT @paolocrivellin: Aspetti l’#estate tutto l’anno e poi quando finalmente arriva ti danno sempre la #birra calda. Maledette teste di cazz… - ilovebirra : RT @paolocrivellin: Aspetti l’#estate tutto l’anno e poi quando finalmente arriva ti danno sempre la #birra calda. Maledette teste di cazz… -

Sono questi gli ingredienti dellabionda di 'nuova generazione', che promette di conquistare il mercato di Singapore. Ma probabilmente solo quello. Chi l'ha provata ne ha apprezzato il gusto, ...... amministratore delegato di Myrkl, ha osservato che questo Il servizio sanitario attualmente raccomanda a uomini e donne di non bere più di 14 unità (l'equivalente di sei pinte didi media ...A Singapore sembrano aver preso sul serio il detto «unire l'utile al dilettevole». Dal 2003, infatti, è in corso un programma governativo per trattare le acque di ...- Malti d'orzo tedeschi, luppoli americani, lievito norvegese e... acque reflue dei cittadini di Singapore purificate. Sono questi gli ingredienti della birra bionda di "nuova generazione". Chi l'ha p ...