Andrea Scanzi dedica l'Affondo a Beppe Grillo: "Com'è possibile che dal governo Draghi in poi le abbia sbagliate tutte?" (Di lunedì 4 luglio 2022) La nuova puntata de l'Affondo di Andrea Scanzi – la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 – è dedicata a Beppe Grillo, il fondatore e mente del Movimento 5 Stelle che in queste ore sta facendo i conti con i postumi della scissione voluta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Com'è possibile che dal governo Draghi in poi Beppe Grillo le abbia sbagliate tutte?" – si chiede Scanzi – E' innamorato politicamente di Draghi? Oppure gli hanno promesso qualcosa, come dicono in molti?". 'l'Affondo' è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito ...

