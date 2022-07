Wimbledon 2022 | Goffin batte Tiafoe al quinto | ai quarti sfiderà Norrie

Leggi su sportface

(Di domenica 3 luglio 2022) Saràuno dei duedi finale diper quanto riguarda la parte alta del tabellone. Il belga ha vinto una maratona contro Frances, imponendosi in cinque set con lo score di 7-6 5-7 5-7 6-4 7-5. Match davvero folle, nelle cui 4h37? di gioco è successo davvero di tutto. Nei primi quattro set entrambi i giocatori hanno avuto svariate chance a testa, ma alla fine ha regnato l’equilibrio ed i due si sono ritrovati al. Qui, dopo dieci giochi in cui non c’è stata neppure l’ombra di una palla break, la tensione ha iniziato a farsi sentire.ha infatti dovuto fronteggiare due palle break sul 5-5, ma si è salvato. Le due che ha dovuto fronteggiarenel game seguente, invece, erano match ...