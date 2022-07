Vicenza | Stefano Gheller chiede il suicidio assistito | “Voglio avere il diritto di scegliere quando morire”

(Di domenica 3 luglio 2022) Il suo sogno più grande? Incontrare Madonna “la mia cantante preferita fin da quanto ero un ragazzino”. Se si guarda invece a qualcosa che lo riguarda più strettamente da vicino gli piacerebbe “conoscere di persona il presidente Luca Zaia, per dirgli di farsi parte attiva affinché la politica metta finalmente mano ad una legge seria sul fine vita“. In effetti il tema gli sta particolarmente a cuore, visto che si tratta di una volontà che porta avanti personalmente. Il 49enne, di Cassola (), è affetto dalla nascita da una grave forma di distrofia muscolare. La sua vita è limitata, quasi da altrettanto tempo, nello spazio di una carrozzina. Mail corpo diventa un peso, un’ancora inamovibile, la mente si fa luogo dove spaziare, da cui far volare lontani i propri ...

Magari non oggi e nemmeno domani ma Gheller vuole avere la possibilità di decidere quando dire basta. Ha 49 anni, vive a Cassola, in provincia di Vicenza, ed è affetto da una grave forma di distrofia muscolare. In molti gli stanno vicino, a partire dal vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol: "Conosco Stefano da almeno tre anni. Sono andato più volte a trovarlo. È solo, vive effettivamente una condizione difficile". Il 49enne di Cassola vuole, come Federico "Mario" Carboni (che ha ottenuto il via libera dal Comitato etico dell'Azienda sanitaria delle Marche) aver accesso alla "dolce morte".