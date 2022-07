(Di domenica 3 luglio 2022) Nuove richieste del ministro in un colloquio con Borrell L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Ucraina: Kuleba chiede ancora sanzioni contro Putin, non bastano quelle già decise - maddavvvero : RT @Gianl1974: Il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba ha discusso con il capo della diplomazia europea Josep Borrell i prossimi passi dell'… - TranslateWarIT : ?? #Putin odia il benessere degli europei, - il capo del ministero degli Affari esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba.… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Kuleba: “Putin vuole portare crisi alla porta di ogni casa europea” - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba ha discusso con il capo della diplomazia europea Josep Borrell i prossimi passi dell'… -

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha discusso oggi con l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell degli "ulteriori passi che l'deve compiere dopo che è diventata candidata all'adesione all'Unione europea". Lo annuncia lo ...... e ora ne sta creando uno nuovo in'. 'La storia si ripete', ha aggiunto. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha discusso oggi con l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell degli "...KIEV – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha discusso oggi con l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell degli “ulteriori passi che l’Ucraina deve compiere dopo che è diventata candidata all’ ...130esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale di oggi 3 luglio. Kiev: "Bombe al fosforo dai russi". Il leader ceceno Kadyrov: "Siamo nel centro di Lysychansk". Ma gli ucraini ...