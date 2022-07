Tragedia sulla Marmolada, il premier Mario Draghi: "Profondo cordoglio per le vittime" (Di domenica 3 luglio 2022) La Tragedia sulla Marmolada (LE FOTO), dove il crollo di un enorme seracco ha causato vittime, feriti e dispersi (il bilancio è ancora provvisorio), sta suscitando molte reazioni di cordoglio, anche dal mondo politico. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso il suo cordoglio per le vittime della Tragedia. Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in un post su Twitter ha scritto: “Morti, feriti, dispersi. sulla Marmolada si stacca un enorme seracco di ghiaccio, e la valanga che ne consegue travolge qualsiasi cosa. Una Tragedia immane. cordoglio alle famiglie delle vittime, vicinanza ai territori ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 3 luglio 2022) La(LE FOTO), dove il crollo di un enorme seracco ha causato, feriti e dispersi (il bilancio è ancora provvisorio), sta suscitando molte reazioni di, anche dal mondo politico. Il presidente del Consiglioha espresso il suoper ledella. Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in un post su Twitter ha scritto: “Morti, feriti, dispersi.si stacca un enorme seracco di ghiaccio, e la valanga che ne consegue travolge qualsiasi cosa. Unaimmane.alle famiglie delle, vicinanza ai territori ...

