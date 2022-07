The Kolors, Stash diventa di nuovo papà e svela il sesso: “Non vediamo l’ora” (Di domenica 3 luglio 2022) Stash dei The Kolors sta per diventare papà per la seconda volta: dopo la gioia di un paio di anni fa, la sua compagna Giulia gli ha regalato questa seconda emozione Stash dei The Kolors è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto qualche anno fa, quando insieme alla sua band decise di partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Il suo stile così tanto insolito fu la chiave del loro successo: la band arrivò al successo e da allora con la musica non si sono più fermati. Stash Kolors (instagram)Stash sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita, è diventato un affermato giudice di Amici, il programma in cui ha esordito tanti anni fa, sta vivendo di musica come ha sempre ... Leggi su esclusiva (Di domenica 3 luglio 2022)dei Thesta perreper la seconda volta: dopo la gioia di un paio di anni fa, la sua compagna Giulia gli ha regalato questa seconda emozionedei Theè uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto qualche anno fa, quando insieme alla sua band decise di partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Il suo stile così tanto insolito fu la chiave del loro successo: la band arrivò al successo e da allora con la musica non si sono più fermati.(instagram)sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita, èto un affermato giudice di Amici, il programma in cui ha esordito tanti anni fa, sta vivendo di musica come ha sempre ...

