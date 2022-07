The Blacklist: trama episodi 3 luglio 2022 su Rai 2 (Di domenica 3 luglio 2022) THE Blacklist episodi 3 luglio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 3 luglio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Blacklist trama stagione 8 episodio 6 Mary la chimica. Liz continua imperterrita nel suo piano: eliminare Reddington una volta per tutte. Per farlo non esita a mettersi in contatto con alcuni letali esponenti della “Black List”, tra questi c’è Mary Bremmer, nota come Mary la chimica, un nome, una garanzia. Facciamo la sua conoscenza mentre sta sperimentando una nuova arma chimica, un composto che agiste sui nervi, impedendo qualsiasi movimento dei muscoli (polmoni e cuore inclusi ovviamente). Ne basta ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 3 luglio 2022) THE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 3su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Thestagione 8o 6 Mary la chimica. Liz continua imperterrita nel suo piano: eliminare Reddington una volta per tutte. Per farlo non esita a mettersi in contatto con alcuni letali esponenti della “Black List”, tra questi c’è Mary Bremmer, nota come Mary la chimica, un nome, una garanzia. Facciamo la sua conoscenza mentre sta sperimentando una nuova arma chimica, un composto che agiste sui nervi, impedendo qualsiasi movimento dei muscoli (polmoni e cuore inclusi ovviamente). Ne basta ...

Pubblicità

Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - Stasera_in_TV : RAI 2: (22:45) The Blacklist - Stagione 8 Episodio 6 - L'agenzia Wellstone (Telefilm) #StaseraInTV 02/07/2022 #SecondaSerata @RaiDue - zazoomblog : The Blacklist 8 su Rai2 con una doppia programmazione il 1° e il 3 luglio: trame episodi - #Blacklist #doppia… - _muffinbutton : mi è passato davanti il promo di the blacklist e ho sentito Red dire 'sono stato tradito dal mio migliore amico' e… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV -