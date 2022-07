Si taglia le vene con un taglierino nel parcheggio dell'Ikea: un vigilante gli salva la vita (Di domenica 3 luglio 2022) Tragedia sfiorata all'Ikea di San Giovanni Teatino. venerdì mattina, intorno alle ore 10, poco prima dell'apertura dello store, un uomo di circa 70 anni ha tentato il suicidio all'interno dell'ex ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) Tragedia sfiorata all'di San Giovanni Teatino.rdì mattina, intorno alle ore 10, poco prima'aperturao store, un uomo di circa 70 anni ha tentato il suicidio all'interno'ex ...

