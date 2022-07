Salse ritirate dal mercato: cosa contengono e quali sono (Di domenica 3 luglio 2022) L’attenzione del ministero della salute si è indirizzata verso le Salse per i condimenti. Molte di queste sono finite nella lista degli alimenti ritirati Il ministero della salute, di giorno in giorno, sta aggiornando la lista degli alimenti ritirati dal mercato. Poche settimane fa l’obiettivo del ritiro sono stati i semi di chia, adesso le vittime sono le Salse per condimenti. Salse ritirate dal mercato (Via Pexels)Il motivo per cui questi prodotti sono stati ritirati dal mercato è perché all’interno dei barattoli si trovano degli ingredienti che potrebbero causare non pochi problemi a chi ingerisce. Il ministero della salute mette in allarme nei confronti di un determinato prodotto ... Leggi su vesuvius (Di domenica 3 luglio 2022) L’attenzione del ministero della salute si è indirizzata verso leper i condimenti. Molte di questefinite nella lista degli alimenti ritirati Il ministero della salute, di giorno in giorno, sta aggiornando la lista degli alimenti ritirati dal. Poche settimane fa l’obiettivo del ritirostati i semi di chia, adesso le vittimeleper condimenti.dal(Via Pexels)Il motivo per cui questi prodottistati ritirati dalè perché all’interno dei barattoli si trovano degli ingredienti che potrebbero causare non pochi problemi a chi ingerisce. Il ministero della salute mette in allarme nei confronti di un determinato prodotto ...

