Rosso Ferrari a Silverstone, trionfa Sainz davanti a Perez e Hamilton. E Leclerc... (Di domenica 3 luglio 2022) La Ferrari di Carlos Sainz si aggiudica il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone in una gara incredibile. Lo spagnolo conquista la sua prima vittoria in F1 davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. E così dalla battaglia di Silversone spicca una Ferrari. Non è quella di Leclerc, che avrebbe potuto approfittare dei guai della Red Bull di Marx Verstappen, ma che comunque limita i danni e si porta a casa un buon quarto posto. Alle spalle dello spagnolo, la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di un Lewis Hamilton decisamente positivo davanti al pubblico di casa. Un incidente di una ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Ladi Carlossi aggiudica il Gp di Gran Bretagna sul circuito diin una gara incredibile. Lo spagnolo conquista la sua prima vittoria in F1alla Red Bull di Sergioe alla Mercedes di Lewis. Quarta l'altradi Charles. E così dalla battaglia di Silversone spicca una. Non è quella di, che avrebbe potuto approfittare dei guai della Red Bull di Marx Verstappen, ma che comunque limita i danni e si porta a casa un buon quarto posto. Alle spalle dello spagnolo, la Red Bull di Sergioe la Mercedes di un Lewisdecisamente positivoal pubblico di casa. Un incidente di una ...

Pavus24 : L'indecisione Ferrari è il filo rosso che collega questo mondiale, nel mentre te sei indeciso i tuoi rivali agiscon… - tempoweb : Rosso #Ferrari a #Silverstone, trionfa #Sainz davanti a #Perez e #Hamilton. Quarto #Leclerc #f1 #Formula1 #3luglio… - sestini69 : Ma Sainz cosa ha fatto in carriera per avere più peso in squadra di Leclerc che faceva miracoli anche quando la Fer… - rik_razgriz : @ScuderiaFerrari fate davvero schifo, il rosso ferrari è quello dei pomodori - SataraX14 : @SkySportF1 Spero che la Ferrari si tenga Sainz e Leclerc vada a vincere altrove. Asini in rosso sono. Indegni del nome Ferrari. -