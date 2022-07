Raffaella Carrà, l’omaggio in tv ad un anno dalla scomparsa (Di domenica 3 luglio 2022) Raffaella Carrà è venuta a mancare il 5 luglio 2021. Il suo ricordo è sempre vivo nel cuore del grande pubblico. In questo primo anniversario dalla scomparsa anche la tv cerca di omaggiarla, anche se per una stella come lei niente sarà mai abbastanza. La regina della televisione, amata non solo in Italia, ma anche in Spagna e nei Paesi dell’America Latina. Soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice, showgirl e autrice: ha avuto nel corso della sua carriera molteplici volti. Un’artista completa, nota per tormentoni come “Tanti auguri”, “Rumore”, “Fiesta”, per citarne alcuni. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Suor Cristina, cosi non si era mai vista: super truccata e ventre scoperto Un omaggio speciale ci sarà il 18 giugno 2023, nel giorno del 80esimo compleanno ... Leggi su tvzap (Di domenica 3 luglio 2022)è venuta a mancare il 5 luglio 2021. Il suo ricordo è sempre vivo nel cuore del grande pubblico. In questo primo anniversarioanche la tv cerca di omaggiarla, anche se per una stella come lei niente sarà mai abbastanza. La regina della televisione, amata non solo in Italia, ma anche in Spagna e nei Paesi dell’America Latina. Soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice, showgirl e autrice: ha avuto nel corso della sua carriera molteplici volti. Un’artista completa, nota per tormentoni come “Tanti auguri”, “Rumore”, “Fiesta”, per citarne alcuni. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Suor Cristina, cosi non si era mai vista: super truccata e ventre scoperto Un omaggio speciale ci sarà il 18 giugno 2023, nel giorno del 80esimo comple...

