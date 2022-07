Palazzo Chigi e Colle, la road map anti-crisi: i piani per il Draghi bis. E via Visco e Savona (Di domenica 3 luglio 2022) Conte sta pensando di uscire dalla maggioranza e Di Maio lavora al Terzo Polo. Dietro la richiesta del Presidente il premier potrebbe formare un nuovo governo Leggi su lastampa (Di domenica 3 luglio 2022) Conte sta pensando di uscire dalla maggioranza e Di Maio lavora al Terzo Polo. Dietro la richiesta del Presidente il premier potrebbe formare un nuovo governo

Pubblicità

fattoquotidiano : Per il governo di Mario Draghi il problema più imminente è utilizzare i vaccini che scadono a breve. I dati di Pala… - Palazzo_Chigi : Si è svolto ad Ankara il Terzo Vertice intergovernativo ???????? - Palazzo_Chigi : In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa… - RednBlack59 : @Palazzo_Chigi Dite al tizio che le armi inviate in Ucraina, sono pagate con soldi pubblici. Soldi tolti a scuola,… - FabioC_Spada : RT @gallina_di: EGGETE IL COMMENTO ALLA NOTIZIA E CAPIRETE PERCHÉ STIAMO COME STIAMO... ASSASSINI @Quirinale @Palazzo_Chigi @robersperanza… -