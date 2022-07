Oroscopo settimanale Paolo Fox al 10 luglio 2022, Pesci non deve esporsi (Di domenica 3 luglio 2022) Benvenuti nella rubrica incentrata sull'Oroscopo della settimana di Paolo Fox. Dopo aver interrogato le stelle, l'astrologo romano svela le previsioni dal 4 al 10 luglio 2022. Si spalanca un periodo decisamente interessante, almeno per quanto concernono le relazioni di coppia, le situazioni dei single e la sfera professionale. Sis segnala il Primo Quarto lunare in Bilancia, tra mercoledì e giovedì. Vediamo subito che cosa ha da dirci Fox, ricordando di dare una lettura anche alle previsioni sul proprio ascendente zodiacale! Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 4 al 10 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Si prospetta una settimana valida per i cuori solitari interessati a conoscere della gente nuova. Venere sarà favorevole e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 3 luglio 2022) Benvenuti nella rubrica incentrata sull'della settimana diFox. Dopo aver interrogato le stelle, l'astrologo romano svela le previsioni dal 4 al 10. Si spalanca un periodo decisamente interessante, almeno per quanto concernono le relazioni di coppia, le situazioni dei single e la sfera professionale. Sis segnala il Primo Quarto lunare in Bilancia, tra mercoledì e giovedì. Vediamo subito che cosa ha da dirci Fox, ricordando di dare una lettura anche alle previsioni sul proprio ascendente zodiacale!Fox dal 4 al 10: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Si prospetta una settimana valida per i cuori solitari interessati a conoscere della gente nuova. Venere sarà favorevole e ...

PubblicitĂ

alberto_pilotto : RT @antoniocapitani: Per chi lo avesse perso e volesse vederlo/ascoltarlo, ecco il link su Raiplay all’oroscopo settimanale di Weekly. Clic… - Giampanet : RT @antoniocapitani: Per chi lo avesse perso e volesse vederlo/ascoltarlo, ecco il link su Raiplay all’oroscopo settimanale di Weekly. Clic… - AndreaCinesi : RT @antoniocapitani: Per chi lo avesse perso e volesse vederlo/ascoltarlo, ecco il link su Raiplay all’oroscopo settimanale di Weekly. Clic… - LaMadreBadessa : RT @antoniocapitani: Per chi lo avesse perso e volesse vederlo/ascoltarlo, ecco il link su Raiplay all’oroscopo settimanale di Weekly. Clic… - stfn100 : RT @antoniocapitani: Per chi lo avesse perso e volesse vederlo/ascoltarlo, ecco il link su Raiplay all’oroscopo settimanale di Weekly. Clic… -