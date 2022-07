"Non lo considero mio padre", Fiorello e il complicato rapporto con la figlia Olivia (Di domenica 3 luglio 2022) Che Fiorello sia uno ei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano è fuori discussione. Divertente, ironico, sempre sul pezzo, Rosario Fiorello si è fatto molto apprezzare nel corso della sua brillante carriera. Eppure, se della sua carriera si sa molto, non si può dire altrettanto della sua vita privata. Fiorello si è sempre dimostrato una persona molto schietta e trasparente. Del suo percorso artistico e televisivo si sa praticamente tutto; eppure avete notato quanto sia riservato sulla sua vita privata? In effetti, sono rare le volte in cui il simpatico showman si sofferma a parlare della sua famiglia. Ma c'è un aspetto molto particolare della sua vita privata, che di sicuro molto non conosceranno. Come molti sapranno, Rosario Fiorello è sposato con Susanna Biondo, la donna della quale si è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 3 luglio 2022) Chesia uno ei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano è fuori discussione. Divertente, ironico, sempre sul pezzo, Rosariosi è fatto molto apprezzare nel corso della sua brillante carriera. Eppure, se della sua carriera si sa molto, non si può dire altrettanto della sua vita privata.si è sempre dimostrato una persona molto schietta e trasparente. Del suo percorso artistico e televisivo si sa praticamente tutto; eppure avete notato quanto sia riservato sulla sua vita privata? In effetti, sono rare le volte in cui il simpatico showman si sofferma a parlare della sua famiglia. Ma c'è un aspetto molto particolare della sua vita privata, che di sicuro molto non conosceranno. Come molti sapranno, Rosarioè sposato con Susanna Biondo, la donna della quale si è ...

