Niente più auto a combustione dal 2035, c’è il regolamento Ue. Deroga per l’etanolo (Di domenica 3 luglio 2022) A partire dal 2035 non potranno più essere immatricolate auto o furgoni con motore diesel o benzina. Unica Deroga sarà concessa ai mezzi che utilizzeranno carburanti sintetici non inquinanti come, per esempio, l’etanolo. Sono alcuni dei punti contenuti nel regolamento sulle emissioni delle auto e dei veicoli commerciali leggeri, adottato dal Consiglio Ue Ambiente questa notte. Il provvedimento, che ora potrà essere negoziato con il Parlamento Ue, fa parte del pacchetto clima, il cosiddetto ‘Fit for 55’, che intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’obiettivo della decisione presa nella notte è ambizioso, ovvero azzerare le emissioni di anidride carbonica per i nuovi veicoli. Il provvedimento prevede anche prevede di ridurre le emissioni medie delle ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022) A partire dalnon potranno più essere immatricolateo furgoni con motore diesel o benzina. Unicasarà concessa ai mezzi che utilizzeranno carburanti sintetici non inquinanti come, per esempio,. Sono alcuni dei punti contenuti nelsulle emissioni dellee dei veicoli commerciali leggeri, adottato dal Consiglio Ue Ambiente questa notte. Il provvedimento, che ora potrà essere negoziato con il Parlamento Ue, fa parte del pacchetto clima, il cosiddetto ‘Fit for 55’, che intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’obiettivo della decisione presa nella notte è ambizioso, ovvero azzerare le emissioni di anidride carbonica per i nuovi veicoli. Il provvedimento prevede anche prevede di ridurre le emissioni medie delle ...

Pubblicità

simofons : Non c'è niente di più avvilente che dover combattere la stessa battaglia delle proprie nonne - NicolaPorro : La sinistra ama il Pianeta e la destra il fossile? Niente di più falso... ?? - fattoquotidiano : Ormai è tutto possibile in Italia. Pure di imbattersi in un convegno sulle mafie senza magistrati come Nicola Gratt… - Ettore79597694 : RT @andiamoviaora: Il governo nominerà un commissario straordinario per (il razionamento dell'acqua) l'emergenza siccità e, sanno già che s… - seralbehome : 'Michele non se lo cafa più nessuno e Carola oltre che Romeo e Giulietta non sta facendo niente' ?????? L' imbarazzo che provo per noi -