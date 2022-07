Max Verstappen non è felice dopo le Qualifiche: “Meteo nemico” (Di domenica 3 luglio 2022) Una sessione di Qualifiche sporcata dalla pioggia di Silverstone che, cadendo ad intervalli, bagnava ed asciugava la pista mettendo in seria difficoltà i piloti con le scelte delle gomme. Ha sottolineato proprio questo aspetto qui Max Verstappen, il campione del mondo in carica di Red Bull che ieri ha ottenuto il secondo miglior tempo, alle spalle del poleman Carlos Sainz, nella sessione della prova cronometrata più importante dell’intero weekend. Le parole di Max Verstappen alla fine delle Qualifiche del GP Gran Bretagna (Pagina Facebook del pilota di Red Bull)“La qualifica è stata complicata: la pista si asciugava, poi pioveva di nuovo e bisognava azzeccare i tempi. Nel complesso la macchina ha funzionato molto bene, ma il Q3 in queste condizioni è una lotteria – ha detto Max Verstappen di Red ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Una sessione disporcata dalla pioggia di Silverstone che, cadendo ad intervalli, bagnava ed asciugava la pista mettendo in seria difficoltà i piloti con le scelte delle gomme. Ha sottolineato proprio questo aspetto qui Max, il campione del mondo in carica di Red Bull che ieri ha ottenuto il secondo miglior tempo, alle spalle del poleman Carlos Sainz, nella sessione della prova cronometrata più importante dell’intero weekend. Le parole di Maxalla fine delledel GP Gran Bretagna (Pagina Facebook del pilota di Red Bull)“La qualifica è stata complicata: la pista si asciugava, poi pioveva di nuovo e bisognava azzeccare i tempi. Nel complesso la macchina ha funzionato molto bene, ma il Q3 in queste condizioni è una lotteria – ha detto Maxdi Red ...

