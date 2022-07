Luca Argentero non si nasconde più | Il mio successo? Lo devo tutto a una persona | ecco chi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 luglio 2022)è ormai uno degli attori più amati del piccolo schermo. Come ricorderete la sua prima apparizione in televisione è avvenuta quando ha partecipato al Grande Fratello da perfetto sconosciuto. Solo ora l'attore rivela che deveil suoproprio a lei. Forse non tutti ricordano ma,è apparso per la prima volta in televisione partecipando al Grande Fratello prima che avesse l'accezione Vip. E' stato uno dei primi ad accettare di rinchiudersi in una casa sempre sorvegliata con degli sconosciuti, non tanto per ottenere il, quanto per provare il brivido di questa nuova esperienza. Dopo essere stato ospite della casa più spiata d'Italia ha cominciato la sua carriera di attore, comparendo nella fiction televisiva della ...