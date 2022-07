L’identikit del perfetto discepolo secondo il Papa | non un “battitore libero” ma un testimone di vita

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 luglio 2022) Città del Vaticano – Quali sono le caratteristiche del “” di Gesù? A rispondere a questa domanda ci pensaFrancesco che, affacciato su una rovente piazza San Pietro, gremita da 15mila fedeli per la tradizionale preghiera dell’Angelus, traccia “” del vero credente. Il Pontefice, prendendo spunto dal vangelo di questa domenica, dove si legge che “il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi”, fa notare come la scelta di inviare i suoi “in missione a due a due, da un punto di vista pratico, sembrerebbe comportare più svantaggi che vantaggi. C’è il rischio che i due non vadano d’accordo, che abbiano un passo diverso, che uno si stanchi o si ammali lungo la via, costringendo anche l’altro a fermarsi. Quando ...