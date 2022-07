Jabeur continua la corsa Niemeier e Maria | sorprese tedesche ai quarti

(Di domenica 3 luglio 2022) Nel giorno delle celebrazioni per i cento anni del Centre Court, il singolare femminile spedisce aidi finale la tunisina Ons, numero 3 del seeding, vittoriosa per 7 - 6 6 - 4 sulla ...

Laè stata avanti 4 - 2, ma si è fatta riprendere e nel tie - break ha dovuto annullare 5 set point: 3 consecutivi dal 6 - 3 a 6 pari e poi altri due sul 7 - 6 e sul 9 - 8 prima di chiudere 11 ...Il Covid - 19a creare non pochi disagi, questa l'opinione del serbo. "Passo molto tempo ... ONS"È stato un ottimo incontro " le parole della numero 2 del mondo " sull'erba mi sento ... Wimbledon, tabellone femminile sorpresa continua: si salva la Jabeur LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Ons Jabeur ha superato Elise Mertens ed è approdata ai quarti di finale del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui ca ...La tunisina ai quarti dopo l'eliminazione a sorpresa della Swiatek. Out anche Ostapenko, battuta dalla tedesca Maria, che affronterà la connazionale Niemeier. Passa anche la Bouzkova ...