Inter, atteso il rilancio del PSG per Skriniar ad inizio settimana (Di domenica 3 luglio 2022) L'Inter attende un nuovo rilancio del PSG per Milan Skriniar all'inizio della settimana. Il club nerazzurro chiede infatti 70 milioni senza contropartite per il calciatore. I parigini si sono avvicinati a questa cifra passo dopo passo, partendo da 50 milioni e arrivando ad offrirne 60 più Draxler la scorsa settimana. Offerta declinata dall'Inter, che vuole solo cash e ha fatto intendere di essere già andata incontro al Psg scendendo da un'iniziale valutazione di 80 milioni agli attuali 70 richiesti. Lo stesso Skriniar, inizialmente non molto convinto a lasciare i nerazzurri, ha cambiato idea e dopo la proposta da 7,7 milioni a stagione ha deciso di dire 'sì' a Campos. Ora dunque l'Inter attende il rilancio definitivo ...

