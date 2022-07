Il Segretario internazionale Lega Giovani Davide Quadri e l’On. Luca Toccalini alla Convention dei Repubblicani a Las Vegas (Di domenica 3 luglio 2022) Dal 24 al 26 giugno, il Segretario internazionale della Lega Giovani Davide Quadri insieme al Coordinatore Federale Lega Giovani e deputato Luca Toccalini, hanno partecipato alla College Republicans United Convention di Las Vegas. Una due giorni in cui i rappresentanti dei Giovani Repubblicani, insieme ai dirigenti del Partito Repubblicano USA, si sono confrontati sulla situazione politica statunitense in vista delle elezioni di midterm di novembre. Quadri ha affermato che la due giorni è stata l’occasione non solo di capire gli scenari futuri che usciranno dalle urne di metà mandato ma anche l’occasione per parlare di ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 3 luglio 2022) Dal 24 al 26 giugno, ildellainsieme al Coordinatore Federalee deputato, hanno partecipatoCollege Republicans Uniteddi Las. Una due giorni in cui i rappresentanti dei, insieme ai dirigenti del Partito Repubblicano USA, si sono confrontati sulla situazione politica statunitense in vista delle elezioni di midterm di novembre.ha affermato che la due giorni è stata l’occasione non solo di capire gli scenari futuri che usciranno dalle urne di metà mandato ma anche l’occasione per parlare di ...

