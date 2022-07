Governo: Franceschini, 'Conte e Draghi? Servono elasticità e generosità' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Servono generosità ed elasticità" nell'incontro di domani tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte, che "hanno in mano il destino della prossima legislatura". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini, chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "ed" nell'incontro di domani tra il premier Marioe il leader del M5S Giuseppe, che "hanno in mano il destino della prossima legislatura". Lo ha detto il ministro Dario, chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona.

Pubblicità

TV7Benevento : Governo: Franceschini, 'Conte e Draghi? Servono elasticità e generosità' - - Gardella90 : RT @dariodangelo91: #Franceschini: 'Da qui alle elezioni, per andare insieme al #M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rott… - LocalPage3 : Governo, Franceschini: 'Se M5S si sfila stop alleanza per 2023' - Filippo15056359 : RT @dariodangelo91: #Franceschini: 'Da qui alle elezioni, per andare insieme al #M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rott… - manucristelli : RT @lucianoghelfi: #Franceschini non le manda a dire: se #M5S si sfila dal governo #Draghi, stop a ogni ipotesi di alleanza con il #PD nel… -