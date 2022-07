Effetto caldo | crolla ghiacciaio sulla Marmolada 6 morti | 8 feriti e circa 10 dispersi

Pubblicità

Gazzetta del Sud

E' di sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco sulla Marmolada. Lo rende noto, all'ANSA, Gianpaolo Bottacin, ...... nelle notti in cui la temperatura esterna supera i 30 gradi, perdiamo in media 15 minuti di sonno , unche poi si accumula. Invertire rotta L'acqua che manca, iltorrido, il deserto ... Effetto caldo, crolla ghiacciaio sulla Marmolada. 6 morti, 8 feriti e alcuni dispersi FOTO L’analisi di Coldiretti sulle alberature: «In città 18 metri quadrati per cittadino contro la media nazionale di 31. Parchi e alberi condizionatori naturali che abbassano la temperatura di tre gradi» ...Sarebbero cinque le persone morte e oltre una decina di feriti a seguito del crollo del seracco sulla Marmolada . Lo apprende l’AGI da prime informazioni dei ...