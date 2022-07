Cosa lega Grillo e Zelensky? La risposta non è scontata, c’entrano la comunicazione e il suo fallimento (Di domenica 3 luglio 2022) Cosa c’è che accomuna Zelensky e Grillo? La maggior parte della gente risponderebbe sono entrambi dei comici, ed invece non è questa la risposta corretta. In primis erano dei comici, adesso non lo sono più. Ed infatti nessuno dei due fa ridere, anche se Grillo ha ancora la battuta facile. In secondo luogo, entrambi si sono trasformati in icone politico-sociali, hanno saputo proiettare l’immagine dei grandi saggi, coloro che sanno Cosa bisogna fare nei momenti di grande crisi; come gli stregoni delle antiche tribù si ha la netta sensazione che non sia possibile contestarli, il loro è un potere semi-trascendentale. In terzo luogo, entrambi non hanno la cultura, la conoscenza tecnica, né l’esperienza politica per saperla più lunga degli altri, sono degli individui comuni, come tutti noi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022)c’è che accomuna? La maggior parte della gente risponderebbe sono entrambi dei comici, ed invece non è questa lacorretta. In primis erano dei comici, adesso non lo sono più. Ed infatti nessuno dei due fa ridere, anche seha ancora la battuta facile. In secondo luogo, entrambi si sono trasformati in icone politico-sociali, hanno saputo proiettare l’immagine dei grandi saggi, coloro che sannobisogna fare nei momenti di grande crisi; come gli stregoni delle antiche tribù si ha la netta sensazione che non sia possibile contestarli, il loro è un potere semi-trascendentale. In terzo luogo, entrambi non hanno la cultura, la conoscenza tecnica, né l’esperienza politica per saperla più lunga degli altri, sono degli individui comuni, come tutti noi, ...

tancredipalmeri : Qualcosa non quadra con la vendita diritti tv Serie A all’estero in Medio Oriente. I club piangono miseria sui dir… - lauraboldrini : Invece di confrontarsi in modo serio sui contenuti, hanno presentato centinaia di emendamenti pretestuosi e grottes… - reportrai3 : Mercoledì 15 giugno ore 17:38, una nuvola di fumo nero si alza dagli impianti di Malagrotta che tratta i rifiuti de… - MojojoCattaneo : Lega e FdI dicono che la cittadinanza va meritata. Non ho capito però cosa intendono. Devono fottersi soldi pubbli… - stacce2021 : @meltingmax @dopodiche2 Avresti detto la stessa cosa sulla Lega de Salvini due anni fa. -