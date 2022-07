Pubblicità

Reddit64 : Commodore 64x Case with C64 Ultimate Elite -

Computer Magazine

Come spiegato nella descrizione, il progetto punta a riportare in vita l'iconico design della console con il nome di, che sotto la scocca del prodotto originale nasconde hardware PC di ...Come spiegato nella descrizione, il progetto punta a riportare in vita l'iconico design della console con il nome di, che sotto la scocca del prodotto originale nasconde hardware PC di ... Commodore 64x, parte il progetto di raccolta fondi da Kickstarter Sicuramente tutti hanno sentito parlare del leggendario computer Commodore 64. Fu introdotto nel 1982, ma solo pochi anni dopo ricevette il titolo di dispositivo più venduto della storia. Il Commodore ...The Commodore 64x comes in a few variations, with the cheapest being a barebones offering going for an early bird price of $135 USD. Featuring just the case and keyboard portion of the Commodore 64x, ...