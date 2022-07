Atalanta, Gasperini critico: “Non fatto ciò che chiedevo, ci serviva un campione” (Di domenica 3 luglio 2022) “Nuove energie ci avrebbero aiutato. Un campione avrebbe portato entusiasmo e stimolato la competitività. Abbiamo avuto delle cessioni importanti, introiti notevoli dalla Champions, ma siamo rimasti molto statici, soprattutto davanti“. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, torna sulla passata stagione spiegando i motivi del calo di rendimento della squadra. “Negli ultimi due anni, con le risorse a disposizione, era il momento giusto per immettere un nuovo campione come Gomez e Ilicic. Sono arrivati altri profili. Non è stato fatto ciò che chiedevo e ci siamo ritrovati a fare tic-toc al limite per 60 minuti. E in contropiede ci facevano gol” aggiunge Gasperini, non risparmiando critiche alle scelte di mercato dea parte dei Percassi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “Nuove energie ci avrebbero aiutato. Unavrebbe portato entusiasmo e stimolato la competitività. Abbiamo avuto delle cessioni importanti, introiti notevoli dalla Champions, ma siamo rimasti molto statici, soprattutto davanti“. Così Gian Piero, allenatore dell’, torna sulla passata stagione spiegando i motivi del calo di rendimento della squadra. “Negli ultimi due anni, con le risorse a disposizione, era il momento giusto per immettere un nuovocome Gomez e Ilicic. Sono arrivati altri profili. Non è statociò chee ci siamo ritrovati a fare tic-toc al limite per 60 minuti. E in contropiede ci facevano gol” aggiunge, non risparmiando critiche alle scelte di mercato dea parte dei Percassi. SportFace.

Pubblicità

LeBombeDiVlad : ???? #Atalanta, #Gasperini svela: “Sul mercato non è stato fatto ciò che chiedevo” ?? Queste le parole del tecnico ne… - MaSte92_ : RT @TuttoMercatoWeb: Atalanta, Gasperini: 'Sul mercato non è stato fatto ciò che chiedevo. Serviva un campione' - sportmediaset : Gasperini: 'Ero pronto a lasciare, rimasto per il legame con Bergamo' #Atalanta #Gasperini - sportface2016 : #Atalanta, Gian Piero #Gasperini critica le scelte di mercato: 'Non è stato fatto ciò che chiedevo, un campione ci… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini: 'Sul mercato non è stato fatto ciò che chiedevo. Serviva un campione' -