Wimbledon 2022 | Swiatek eliminata al terzo turno

(Adnkronos) – Iga Swiatek, numero 1 del tennis femminile, eliminata al terzo turno di Wimbledon 2022. La polacca è stata sconfitta dalla francese Alize Cornet, che si è imposta per 6-4, 6-2 in 1h33? approdando agli ottavi di finale.

