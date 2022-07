Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 2 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 51 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA; CODE ANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONENORD, QUI PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’APPIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, E SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI TIVOLI TERME; STESSA SITUAZIONE INFINE SULLA LITORANEA, CON CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO ...