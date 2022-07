Ufficiale | Vrsaljko è un nuovo giocatore dell’Olympiacos

(Di sabato 2 luglio 2022) Ha già trovato una nuova sistemazione il terzino croato Sime. Il, svincolatosi poco più di 24 ore fa dall’Atletico Madrid, è infatti ufficialmente untesserato. Classe 1992,ha giocato in Italia al Sassuolo e poi all’Inter. Per il terzino un contratto triennale. Ecco l’annuncio social del club. SportFace.

