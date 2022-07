Senza Draghi per i futuri leader addio protezioni (Di sabato 2 luglio 2022) Nello sfondo esiste il fatto che dopo circa 75 anni (dal 1945 al 2020) di relativa stabilità l'equilibrio mondiale è saltato due volte, nel 2019-2020 per la pandemia e adesso dal febbraio 2022 per la guerra di conquista territoriale scatenata da Putin. Invece in Italia in due elezioni, quella del 2013 e ancor più quella del 2018, ha dominato il cortile di casa perché c'è stata una sorta di definitiva resa dei conti da parte dei populisti (il Movimento 5 stelle) e dei sovranisti (la Lega versione Salvini) contro ciò che ancora rimaneva dei residuati bellici della Prima repubblica e del parossistico bipolarismo della Seconda per larga parte dominato dallo scontro di stampo mediatico giudiziario fra la coalizione berlusconiana a quella antiberlusconiana. Però né i sovranisti e tantomeno e i populisti si sono dimostrati in grado di fare i conti con i nuovi problemi geopolitici che sono ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Nello sfondo esiste il fatto che dopo circa 75 anni (dal 1945 al 2020) di relativa stabilità l'equilibrio mondiale è saltato due volte, nel 2019-2020 per la pandemia e adesso dal febbraio 2022 per la guerra di conquista territoriale scatenata da Putin. Invece in Italia in due elezioni, quella del 2013 e ancor più quella del 2018, ha dominato il cortile di casa perché c'è stata una sorta di definitiva resa dei conti da parte dei populisti (il Movimento 5 stelle) e dei sovranisti (la Lega versione Salvini) contro ciò che ancora rimaneva dei residuati bellici della Prima repubblica e del parossistico bipolarismo della Seconda per larga parte dominato dallo scontro di stampo mediatico giudiziario fra la coalizione berlusconiana a quella antiberlusconiana. Però né i sovranisti e tantomeno e i populisti si sono dimostrati in grado di fare i conti con i nuovi problemi geopolitici che sono ...

