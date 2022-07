Niente acqua e disagi per il caldo in un centro nel Napoletano (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTaniche e bottiglie di plastica. Nei giorni del grande caldo, in un grosso centro della provincia di Napoli, Marano, oltre 57 mila abitanti in totale, continuano da almeno tre mesi i pesanti disagi per i residenti. Niente acqua o solo con continue interruzioni per circa 30 mila persone che vivono nei quartieri periferici e nella zona alta della città. Ancora non risolto il guasto idrico della centrale idrica. Gli interventi di riparazione finora messi in campo non hanno risolto il problema. I cittadini sono esasperati, chiedono una azione risolutiva che consenta di porre fine all’emergenza. E nel frattempo l’unica possibilità di approvvigionamento arriva dalle autobotti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTaniche e bottiglie di plastica. Nei giorni del grande, in un grossodella provincia di Napoli, Marano, oltre 57 mila abitanti in totale, continuano da almeno tre mesi i pesantiper i residenti.o solo con continue interruzioni per circa 30 mila persone che vivono nei quartieri periferici e nella zona alta della città. Ancora non risolto il guasto idrico della centrale idrica. Gli interventi di riparazione finora messi in campo non hanno risolto il problema. I cittadini sono esasperati, chiedono una azione risolutiva che consenta di porre fine all’emergenza. E nel frattempo l’unica possibilità di approvvigionamento arriva dalle autobotti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

