Morata, i tifosi non ci stanno: ecco cosa sta succedendo a Torino (Di sabato 2 luglio 2022) La Juventus potrebbe presto riabbracciare Morata; cerchiamo di capire come hanno reagito i tifosi bianconeri a questa possibilità. L'arrivo di Vlahovic, nel mercato invernale dello scorso anno, ha permesso anche a Morata di cambiare completamente la sua situazione alla Juventus; il centravanti spagnolo, infatti, è passato a ricoprire il ruolo di esterno offensivo e, in questo ruolo, ha potuto sfruttare al meglio la sua progressione palla al piede. Un rendimento sicuramente importante ma che non è stato sufficiente a convincere la società bianconera a riscattare l'attaccante. O meglio la volontà era di proseguire insieme ma i trentacinque milioni richiesti dall'Atletico Madrid sono stati considerati eccessivi. AnsafotoLa situazione, però, potrebbe cambiare; partendo dal presupposto che la Juventus deve rinforzare in maniera importante ...

amadues1977 : @fRa_gAv Ormai siamo ai tifosi che fanno la differenza tra la moglie di Morata e la fidanzata di Dybala. Come se la… - SamueleS14 : @fRa_gAv Tifoseria bislacca. Si atteggia a tifosi del real madrid quando si tratta di schifare i calciatori, salvo… - LeonardoNeri8 : RT @Paolito811: Io credo che se #Morata fosse stato alla Juve nel 2006,l'avrebbe seguita anche in B! Onore a un ragazzo che ha dato cuore… - iceman_63 : @GiuseLatorraca2 @AlvaroMorata Morata è nel cuore degli juventini veri...ricordo ancora le sue belle parole per noi… - juv3ntin0vero : RT @Paolito811: Io credo che se #Morata fosse stato alla Juve nel 2006,l'avrebbe seguita anche in B! Onore a un ragazzo che ha dato cuore… -