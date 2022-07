Milenkovic, anche il Napoli sulle sue tracce, è sfida a Juve e Inter (Di sabato 2 luglio 2022) anche il Napoli ha chiesto informazioni su Milenkovic: il difensore della Fiorentina piace in Italia anche Juve e Inter Si allunga la lista delle pretendenti per Milenkovic della Fiorentina. In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, De Laurentiis avrebbe avuto dei contatti con l’agente del difensore serbo. Il motivo? Milenkovic sarebbe il sostituto ideale per il Napoli in caso di partenza di Koulibaly. Sul centrale della Fiorentina ci sono anche Juve e Inter, con i nerazzurri che sembrano avanti alle altre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022)ilha chiesto informazioni su: il difensore della Fiorentina piace in ItaliaSi allunga la lista delle pretendenti perdella Fiorentina. In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, De Laurentiis avrebbe avuto dei contatti con l’agente del difensore serbo. Il motivo?sarebbe il sostituto ideale per ilin caso di partenza di Koulibaly. Sul centrale della Fiorentina ci sono, con i nerazzurri che sembrano avanti alle altre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

