Migranti destinazione Taranto per 65 superstiti naufragio (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo 4 giorni è arrivata l'assegnazione a Taranto quale porto sicuro per i 65 superstiti di un naufragio soccorsi da Geo Barents di Medici senza frontiere. Ieri l'indicazione. Lo rende noto la Ong. I Migranti erano stati recuperati su una barca alla deriva al largo della Libia 71 erano stati tratti in salvo e alcuni successivamente trasferiti per esigenze mediche; almeno 30 le persone risultate disperse spiega Msf tra loro 5 donne e 8 bambini; 4 donne hanno perso un bimbo e una di loro ha perso i suoi due figli. Tra i piccoli dispersi tre neonati.

