“Lo hanno trovato così”. Imprenditore italiano morto in auto: Raphael stava andando a prendere le figlie a scuola (Di sabato 2 luglio 2022) Era un Imprenditore italiano che viveva in Messico, nello stato del Chapas. Era molto stimato per il suo amore verso quella terra e quella cultura. Solo un anno fa, nell’aprile 2021 aveva partecipato al forum “Messico-Italia 500 anni di dialogo culturale” organizzato dal ministero della Cultura, sulle relazioni tra l’Italia e il Messico dalla conquista ad oggi. È stato ucciso a colpi di pistola nel comune di Palenque, dove viveva, Raphael Tunesi, un albergatore italiano. Lo hanno comunicato le autorità locali. La Procura ha dichiarato che l’uomo è stato colpito mentre era a bordo del suo veicolo e stava andando a prendere le figlie da una scuola della comunità. Sul posto, “gli agenti di polizia che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Era unche viveva in Messico, nello stato del Chapas. Era molto stimato per il suo amore verso quella terra e quella cultura. Solo un anno fa, nell’aprile 2021 aveva partecipato al forum “Messico-Italia 500 anni di dialogo culturale” organizzato dal ministero della Cultura, sulle relazioni tra l’Italia e il Messico dalla conquista ad oggi. È stato ucciso a colpi di pistola nel comune di Palenque, dove viveva,Tunesi, un albergatore. Locomunicato lerità locali. La Procura ha dichiarato che l’uomo è stato colpito mentre era a bordo del suo veicolo eleda unadella comunità. Sul posto, “gli agenti di polizia che ...

