Leclerc: 'Vedremo chi farà una sosta e chi due' (Di sabato 2 luglio 2022) Il testacoda all'ultimo tentativo gli ha precluso la possibilità di giocarsi la pole, complicato la vita a Max Verstappen e probabilmente l'ha facilitata a Carlos Sainz. Charles Leclerc partirà dalla ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022) Il testacoda all'ultimo tentativo gli ha precluso la possibilità di giocarsi la pole, complicato la vita a Max Verstappen e probabilmente l'ha facilitata a Carlos Sainz. Charlespartirà dalla ...

