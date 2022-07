Inflazione record | è corsa per salvare i salari Ecco gli interventi che studia il governo

Pubblicità

GraziaMontefal2 : RT @CicchiRoby: VACANZE ITALIANI BOOM! Ovviamente 'ha stato #Draghi' inflazione de che ! #PIL oltre il 3% occupati crescita record . Disoc… - GiampaoloScopa : È il massimo dal 1986 in Italia, e il massimo di sempre nella zona euro. - marino29b : RT @Giogio47658624: Fntastico sto draghi - CicchiRoby : VACANZE ITALIANI BOOM! Ovviamente 'ha stato #Draghi' inflazione de che ! #PIL oltre il 3% occupati crescita record… - cento_tasche : RT @remocontro_it: L’inflazione in Italia vola all’8% a giugno. Per il carrello della spesa +8,3%, record dal 1986. In Eurozona sale all’8,… -

, per il carrello della spesa il rincaro è ancora maggiore Roma, 2 luglio 2022 - L'vola all'8% e raggiunge l'8,3% per il cosiddetto "carrello della spesa" che colpisce direttamente le famiglie nei beni alimentari e in quelli di più largo consumo per la cura della persona. ...Ormai non fa quasi più notizia, e invece bisogna continuare a parlarne: l'ha segnato un nuovo, a giugno 8,6 per cento rispetto a un anno fa, ancora più che l'8,1 per cento di maggio. E non è per niente una buona notizia. La situazione continua a peggiorare,...Dagli alimentari alle bollette, dal tempo libero alle vacanze: l’inflazione a giugno dilaga toccando quota +8%. I consumatori: "Mazzata da 3.200 euro all’anno per le famiglie". Il governo studia inter ...Manovre speculative, frodi, pratiche scorrette. Il rischio è che la guerra in Ucraina venga sfruttata come escamotage per fare schizzare alle stelle i prezzi di servizi e prodotti. Uno ...