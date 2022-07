Ariadna Romero e Nicola Ventola si frequentano? L’ex di Pierpaolo Pretelli e il calciatore fanno chiarezza (Di sabato 2 luglio 2022) Negli ultimi giorni si è molto parlato della presunta storia d’amore tra Ariadna Romero e Nicol Ventola. A lanciare lo scoop era stata Deianira Marzano a seguito di una serie di segnalazioni. I due, infatti, appaiono spesso insieme e il popolo del web aveva subito pensato ad un flirt tra la modella e L’ex calciatore. Quando le voci sui due si sono fatte più insistenti, ad intervenire è stata L’ex di Pierpaolo Pretelli che ha voluto smentire i rumors in questione: Se soltanto la signora Marzano si informasse meglio la prossima volta prima di lanciare scoop a vanvera. A distanza di qualche ora anche Ventola ha pubblicato una storia per chiarire una volta per tutte la natura dei suoi rapporti con la Romero: Ci ... Leggi su isaechia (Di sabato 2 luglio 2022) Negli ultimi giorni si è molto parlato della presunta storia d’amore trae Nicol. A lanciare lo scoop era stata Deianira Marzano a seguito di una serie di segnalazioni. I due, infatti, appaiono spesso insieme e il popolo del web aveva subito pensato ad un flirt tra la modella e. Quando le voci sui due si sono fatte più insistenti, ad intervenire è statadiche ha voluto smentire i rumors in questione: Se soltanto la signora Marzano si informasse meglio la prossima volta prima di lanciare scoop a vanvera. A distanza di qualche ora ancheha pubblicato una storia per chiarire una volta per tutte la natura dei suoi rapporti con la: Ci ...

