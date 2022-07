Usura ed estorsione, due persone ai domiciliari a Montoro (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – A seguito di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale irpino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 64enne e un 29enne di Montoro, attinti da gravi indizi di colpevolezza, allo stato delle indagini, in ordine ai delitti di Usura ed estorsione continuate, realizzate da più persone in concorso. Le indagini, iniziate nel maggio del 2020, hanno consentito di tracciare un grave quadro indiziario a carico dei destinatari del provvedimento cautelare, in ordine ad una continuata attività di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – A seguito di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arrestiemessa dal G.I.P. del Tribunale irpino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 64enne e un 29enne di, attinti da gravi indizi di colpevolezza, allo stato delle indagini, in ordine ai delitti diedcontinuate, realizzate da piùin concorso. Le indagini, iniziate nel maggio del 2020, hanno consentito di tracciare un grave quadro indiziario a carico dei destinatari del provvedimento cautelare, in ordine ad una continuata attività di ...

