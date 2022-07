Ucraina: Zelensky, 'blocco Mar Nero provocherà tsunami migratorio' (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha invitato la comunità internazionale ad adottare misure per sbloccare il Mar Nero al fine di evitare una crisi alimentare su larga scala e uno "tsunami migratorio". "La Russia ha bloccato il Mar Nero - ha detto Zelensky in un discorso ai partecipanti al festival '4gamechangers' di Vienna - e ora tiene in ostaggio milioni di persone, gente comune in Africa, Asia, Europa. Siamo tutti ostaggi. Sei il suo ostaggio. Perché se questa minaccia della fame non viene eliminata, se il Mar Nero non viene sbloccato immediatamente, il risultato della crisi alimentare sarà un tale tsunami migratorio che ti raggiungerà, anche se l'Austria è lontana dal mare". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Il presidente dell'Volodymyry ha invitato la comunità internazionale ad adottare misure per sbloccare il Maral fine di evitare una crisi alimentare su larga scala e uno "". "La Russia ha bloccato il Mar- ha dettoin un discorso ai partecipanti al festival '4gamechangers' di Vienna - e ora tiene in ostaggio milioni di persone, gente comune in Africa, Asia, Europa. Siamo tutti ostaggi. Sei il suo ostaggio. Perché se questa minaccia della fame non viene eliminata, se il Marnon viene sbloccato immediatamente, il risultato della crisi alimentare sarà un taleche ti raggiungerà, anche se l'Austria è lontana dal mare".

