Traffico Roma del 01-07-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è Viale Palmiro Togliatti in direzione della tangenziale est quelle per un incidente anche sulla via Flaminia un incidente segnalato all’altezza del cimitero Flaminio in direzione ditrafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Tuscolana e Ardeatina code sulla via Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro ancora disagi per un incidente su via della Pineta Sacchetti all’altezza di Largo Agostino Gemelli un incidente sulla via Pontina in colonna iltra Tor de’ Cenci Mostacciano versoprima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la linea tram 8 non sta facendo servizio tra ...